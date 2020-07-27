В детском санатории Челябинской области чуть не произошла вспышка коронавируса
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В Челябинской области в санатории-профилактории «Металлург» могла произойти вспышка коронавируса. Во время смены пришла информация от Роспотребнадзора, что семья одного из отдыхающих детей подхватила новый вирус. В учреждении взяли у предполагаемого инфицированного ребенка анализ на COVID-19, который дал положительный результат. Его сразу же госпитализировали. Как рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина, случай не является вспышкой заболевания.
— В настоящее время ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Этот случай не является вспышкой коронавирусной инфекции, в связи с тем, что соблюдались эпидемиологические требования и нормы. По окончанию обсервации дети будут отправлены на оздоровление повторно, — сообщила Буторина.
Отряд, в котором обнаружили инфицированного ребенка, изолировали для исключения возможного распространения заболевания. Также в учреждении сделали дезинфекцию помещений и провели тестирование на COVID-19 у контактировавших с больным людей. По его результатам выявили наличие вируса у еще одного ребенка. Он уже госпитализирован.
Отметим, что сейчас санаторий продолжает работать в штатном режим. Для отдыхающих проводятся различные оздоровительные и творческие мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU