2020-07-27T15:58:17+03:00
Общество

В детском санатории Челябинской области чуть не произошла вспышка коронавируса

Заболевание подхватили два ребенка, однако ситуацию удалось взять под контроль
Рустам ЯХИН
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Ситуацию в учреждении взял под контроль Роспотребнадзор. Фото: vk.com / Санаторий Металлург|Златоуст| детский отдыхСитуацию в учреждении взял под контроль Роспотребнадзор. Фото: vk.com / Санаторий Металлург|Златоуст| детский отдых
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Почему челябинцы пошли сдавать тесты на антитела к коронавирусу и как долго держится иммунитет

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В Челябинской области в санатории-профилактории «Металлург» могла произойти вспышка коронавируса. Во время смены пришла информация от Роспотребнадзора, что семья одного из отдыхающих детей подхватила новый вирус. В учреждении взяли у предполагаемого инфицированного ребенка анализ на COVID-19, который дал положительный результат. Его сразу же госпитализировали. Как рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина, случай не является вспышкой заболевания.

— В настоящее время ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Этот случай не является вспышкой коронавирусной инфекции, в связи с тем, что соблюдались эпидемиологические требования и нормы. По окончанию обсервации дети будут отправлены на оздоровление повторно, — сообщила Буторина.

Отряд, в котором обнаружили инфицированного ребенка, изолировали для исключения возможного распространения заболевания. Также в учреждении сделали дезинфекцию помещений и провели тестирование на COVID-19 у контактировавших с больным людей. По его результатам выявили наличие вируса у еще одного ребенка. Он уже госпитализирован.

Отметим, что сейчас санаторий продолжает работать в штатном режим. Для отдыхающих проводятся различные оздоровительные и творческие мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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