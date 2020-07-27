В детском санатории Челябинской области чуть не произошла вспышка коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T15:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Почему челябинцы пошли сдавать тесты на антитела к коронавирусу и как долго держится иммунитет 00:00 00:00

В Челябинской области в санатории-профилактории «Металлург» могла произойти вспышка коронавируса. Во время смены пришла информация от Роспотребнадзора, что семья одного из отдыхающих детей подхватила новый вирус. В учреждении взяли у предполагаемого инфицированного ребенка анализ на COVID-19, который дал положительный результат. Его сразу же госпитализировали. Как рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина, случай не является вспышкой заболевания.

— В настоящее время ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Этот случай не является вспышкой коронавирусной инфекции, в связи с тем, что соблюдались эпидемиологические требования и нормы. По окончанию обсервации дети будут отправлены на оздоровление повторно, — сообщила Буторина.

Отряд, в котором обнаружили инфицированного ребенка, изолировали для исключения возможного распространения заболевания. Также в учреждении сделали дезинфекцию помещений и провели тестирование на COVID-19 у контактировавших с больным людей. По его результатам выявили наличие вируса у еще одного ребенка. Он уже госпитализирован.

Отметим, что сейчас санаторий продолжает работать в штатном режим. Для отдыхающих проводятся различные оздоровительные и творческие мероприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU