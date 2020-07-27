2020-07-27T18:29:34+03:00
Общество

На месте работают МЧС, ГИБДД и скорая помощь: в Челябинской области столкнулись две легковушки

Очевидцы рассказывают, что пассажира одного из автомобилей зажало дверью
Рустам ЯХИН
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Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: Александр КоханСейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото: Александр Кохан
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Инцидент произошел в Челябинске на пересечении улиц Островского и Каслинской вечером, 27 июля. Дорогу не поделили автомобили марки Toyota и KIA. Как рассказывают очевидцы, в результате столкновения вторую легковушку отбросило на трамвайную остановку. К счастью, в этот момент там никого не было. А пассажирку, которая находилась в машине Toyota, от удара зажало дверью.

На месте работают ГИБДД, МЧС и скорая помощь. По предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это уже не первое ДТП, которое возникло на дорогах Челябинска сегодня, 27 июля. Ранее на Университетской набережной автомобиль Lexus сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу.

Фото: Александр Кохан

Фото: Александр Кохан

Фото: Александр Кохан

Фото: Александр Кохан

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ИСТОЧНИК KP.RU

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