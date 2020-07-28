Депутат Госдумы Андрей Барышев возьмет под личный контроль вопрос с опасными объектами и «долгостроями»

28 Июль 2020 2020-07-28T07:20:51+03:00

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Жители Металлургического района Челябинска бьют тревогу. Уже много лет по адресу ул. Молодежная, 5 стоит заброшенное здание бывшей «Столовой № 7». Будучи бесхозным, оно стало прибежищем для наркоманов и бомжей, и сейчас находится а аварийном состоянии. Первый этаж здания и прилегающая к нему территория превратились в свалку и общественный туалет. Усугубляет ситуацию то, что опасный объект является местом игр и развлечений для детей.

Устав терпеть это безобразие и опасаясь за жизнь своих чад, жители обратились за помощью к депутату Госдумы Андрею Барышеву, который оперативно выехал на место и встретился с представителями инициативной группы.

В ходе встречи жители показали народному избраннику злачное место, рассказали о своих опасениях и попросили вмешаться в ситуацию.

Андрей Барышев отметил, что сегодня в Металлургическом районе, кроме этого объекта, есть еще несколько опасных долгостроев, которые представляют реальную угрозу:

— В первую очередь необходимо найти собственников, которые должны нести ответственность за содержание объектов. Я сделаю необходимые запросы, подготовлю материалы по каждому из зданий. И тогда будет понятно, сносить здание, либо выставлять его на торги, искать новых инвесторов. Проблема серьезная, многолетняя, требующая незамедлительного решения. Нужно наводить порядок в районе. Возьму под личный контроль вопрос с опасными объектами и долгостроями, — подчеркнул депутат.

Напомним, в 2019 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» была благоустроена придомовая территория возле дома по адресу ул. Молодежная, 3. А в 2020-м в программу благоустройства попал и дом по ул. Молодежная, 7. Но вид обновленных дворов, с детской площадкой и яркими формами портит уродливое сооружение с выбитыми окнами и разрушенной кирпичной кладкой. Еще страшнее зайти в это здание, где на каждом шагу — использованные шприцы, пустые бутылки, бытовой мусор.

Но самое главное — разрушающееся на глазах сооружение угрожает безопасности детей, а также лишает всех жителей близлежащих домов благоприятных и комфортных условий проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU