Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 июля 2020: стабильный прирост и две новые смерти

28 Июль 2020 2020-07-28T09:41:29+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 июля составляет 11 418 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Миздрав озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на утро 28 июля. За прошедшие сутки прибавилось 127 заболевших. Всего с начала пандемии 11 418 южноуральцев заболели COVID-19, из них 3752 сейчас находятся под присмотром врачей.

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За день в регионе выписали 58 человек. Всего 7381 пациент переболели новой инфекцией.

Летальную статистику пополнили два пациента. Непосредственно от COVID-19 скончалась 42-летняя женщина. У второй зараженной, 67 лет, коронавирус стал сопутствующим заболеванием. У нее был сахарный диабет с множественными осложнениями и атеросклероз.

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ИСТОЧНИК KP.RU