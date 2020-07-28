Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 июля 2020: стабильный прирост и две новые смерти
Миздрав озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на утро 28 июля. За прошедшие сутки прибавилось 127 заболевших. Всего с начала пандемии 11 418 южноуральцев заболели COVID-19, из них 3752 сейчас находятся под присмотром врачей.
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За день в регионе выписали 58 человек. Всего 7381 пациент переболели новой инфекцией.
Летальную статистику пополнили два пациента. Непосредственно от COVID-19 скончалась 42-летняя женщина. У второй зараженной, 67 лет, коронавирус стал сопутствующим заболеванием. У нее был сахарный диабет с множественными осложнениями и атеросклероз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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