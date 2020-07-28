«Друзья, все очень серьезно»: зампредседателя заксобрания Челябинской области госпитализирован с коронавирусом

28 Июль 2020 2020-07-28T10:42:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

— Друзья, все очень серьезно: у меня коронавирус и 25% поражение легких, — сообщил политик.

По словам Захарова, все началось 13 июля, когда он повез в Москву маму, спасавшуюся от пандемии на Южном Урале. Ехали на машине, останавливались только на заправках. Высокая температура застала женщину в пути. По приезду семья сразу вызвала неотложку.

— Нас повезли в Раменскую больницу на обследование. Результат: у мамы — двусторонняя пневмония, 30% поражения легких с высокой вероятностью коронавирусной инфекции... Маму госпитализировали, меня — на жесткую двухнедельную самоизоляцию. И вот накануне недомогание почувствовал и я: температура, сухой кашель, далее — «скорая», анализы и диагноз: COVID-19. Маму врачи поставили на ноги за 10 дней, а я теперь лежу в ковидном госпитале с 25% поражением легких, вдали от дома и близких, — пишет Константин Захаров.

Политик пообещал вести дневник и рассказывать о своем состоянии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU