2020-07-28T15:18:38+03:00
Общество

В два раза больше клиентов Райффайзенбанка стали пользоваться онлайн-бухгалтерией

Это индивидуальные предприниматели на УСН Доходы без сотрудников
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За год количество предпринимателей, которые используют онлайн-бухгалтерию Райффайзенбанка, увеличилось в два раза. Это индивидуальные предприниматели на УСН Доходы без сотрудников, и самой популярной операций у них остается формирование налоговой декларации.

За год каждый третий предприниматель совершил хотя бы одну операцию в онлайн-бухгалтерии. Помимо формирования декларации, клиенты активно используют КЭП (квалифицированная электронная подпись), чтобы подавать документы в налоговую онлайн. Этот сервис Райффайзенбанк запустил в апреле 2020 года. 30% клиентов, выпустивших КЭП, уже подали налоговую декларацию онлайн.

Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет легко управлять доходами и оплачивать налоги и страховые взносы в режиме онлайн.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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