2020-07-28T18:53:17+03:00
Общество

Каждый пятый запрос в чат-каналах Райффайзенбанка — о кредитных картах

Растущий интерес связан с запуском в июне новой кредитной карты «Кэшбэк на всё»
Поделиться:
Изменить размер текста:

20% всех обращений в чат-каналы Райффайзенбанка в июне-июле составили запросы, связанные с кредитными картами. Это самая популярная тема обращения клиентов после завершения самоизоляции, в то время как в период карантина лидером по количеству запросов были потребительские кредиты и реструктуризация. Летом в чате чаще всего спрашивают о том, как оформить кредитную карту, и уточняют сроки действия грейс-периода. Растущий интерес связан с запуском в июне новой кредитной карты «Кэшбэк на всё», которая предоставляет клиентам простой и интуитивный кэшбэк в рублях при любой покупке.

Каждое третье обращение в Райффайзенбанк сейчас обрабатывается через чат-каналы, при этом каждое пятое из них — полностью автоматически с помощью чат-бота. Клиенты все чаще предпочитают неголосовой канал общения с банком обращению на телефонную горячую линию.

— Мы делаем взаимодействие с нами удобным во всех каналах, актуальных для клиента. Поддержка Райффайзенбанка общается с клиентами в WhatsAp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, — всего в 11 чат-каналах. Мы видим, что клиенты очень позитивно реагируют на этот канал общения, который позволяет легко решить любой вопрос в комфортном режиме, — отмечает ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка Илья Щиров.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге ищут жителя Челябинска, который из ревности расстрелял своего соперника
Снижение ставки ЦБ — в чем выгода для Челябинска
Каждый пятый запрос в чат-каналах Райффайзенбанка — о кредитных картах
Прямо как в больнице: для сотрудников Челябинского театра оперы и балета установили дезинфекционную камеру
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
В челябинском парке Гагарина отменили все мероприятия, запланированные на август
В «запретках» Челябинской области отменили заезд в детские лагеря из-за коронавируса
В два раза больше клиентов Райффайзенбанка стали пользоваться онлайн-бухгалтерией
В Челябинской области из-за коронавируса закрыли отделение Сбербанка
Под конец июля в центре Челябинска начали оформлять клумбы
Могли довести до самоубийства: в Челябинской области покончила с собой 13-летняя школьница
Журналиста «КП» сутки держали без еды и телефона в полиции Екатеринбурга
В Челябинской области выпустили на волю спасенных лисиц, совят и ястреба
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
«Друзья, все очень серьезно»: зампредседателя заксобрания Челябинской области госпитализирован с коронавирусом
В Челябинской области в суд направили дело женщины, оставившей детей без еды и воды
В колонии Челябинской области нашли тело охранника с простреленной головой
Предложил покататься: в Челябинске водитель иномарки, из-за которого погибла пассажирка, предстанет перед судом
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 июля 2020: стабильный прирост и две новые смерти
Челябинск затянуло смогом из-за лесных пожаров
На месте пустыря в центре Челябинска строят модный сквер за 13 миллионов
ЧМК поставил трехмиллионную тонну проката с рельсобалочного стана