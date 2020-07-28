Каждый пятый запрос в чат-каналах Райффайзенбанка — о кредитных картах

28 Июль 2020 2020-07-28T18:53:17+03:00

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20% всех обращений в чат-каналы Райффайзенбанка в июне-июле составили запросы, связанные с кредитными картами. Это самая популярная тема обращения клиентов после завершения самоизоляции, в то время как в период карантина лидером по количеству запросов были потребительские кредиты и реструктуризация. Летом в чате чаще всего спрашивают о том, как оформить кредитную карту, и уточняют сроки действия грейс-периода. Растущий интерес связан с запуском в июне новой кредитной карты «Кэшбэк на всё», которая предоставляет клиентам простой и интуитивный кэшбэк в рублях при любой покупке.

Каждое третье обращение в Райффайзенбанк сейчас обрабатывается через чат-каналы, при этом каждое пятое из них — полностью автоматически с помощью чат-бота. Клиенты все чаще предпочитают неголосовой канал общения с банком обращению на телефонную горячую линию.

— Мы делаем взаимодействие с нами удобным во всех каналах, актуальных для клиента. Поддержка Райффайзенбанка общается с клиентами в WhatsAp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, — всего в 11 чат-каналах. Мы видим, что клиенты очень позитивно реагируют на этот канал общения, который позволяет легко решить любой вопрос в комфортном режиме, — отмечает ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка Илья Щиров.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU