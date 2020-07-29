В челябинском оперном театре установили противоковидный пост

29 Июль 2020 2020-07-29T07:17:56+03:00

Дезинфицирующую камеру поставили на входе в театр. Фото: пресс-служба Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки

Он автоматически мерит температуру и дезинфицирует одежду человека

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На входе в челябинский оперный театр поставили дезинфицирующую камеру, которая автоматически мерит температуру и обрабатывает людей, их одежду и обувь. Противоковидный пост установили, чтобы обезопасить сотрудников культурного учреждения.

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Фото: пресс-служба Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки

— Мобильный дезинфицирующий пост DI-POST эффективен и безопасен. На первом этапе инфракрасный датчик измеряет температуру тела, если она находится в пределах нормы, можно заходить в кабину. Далее включается система распыления сухого тумана на основе наносеребра ARGITOS, обладающего антибактериальным свойством. Завершается процедура санитарной обработкой рук, — рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

За час пройти полную обработку в кабине могут 250 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU