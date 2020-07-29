2020-07-29T09:30:35+03:00
Общество

«Мечел-Материалы» снижают пыление при транспортировке сырья

При этом скорость доставки известняка к печам возрастает
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Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») построила новый экологичный производственный узел — галерею для транспортировки сырья, которая используется при производстве обожженной извести. Новое строение снизит пылеобразование при перемещении известняка.

Ранее отсеянный известняк перевозили к печам на тепловозе. Теперь же его доставка происходит по специальной конвейерной ленте — новой транспортной галерее. При таком способе в несколько раз сокращается пылеобразование, уменьшаются затраты на логистику.

— С введением в строй конвейерной цепи себестоимость перевалки известняка снизится, а скорость существенно возрастет. Для нас подобные проекты крайне важны, ведь главной миссией «Мечел-материалов» мы считаем возможность экологического производства материалов, необходимых на современном строительном рынке, — рассказал генеральный директор ООО «Мечел-Материалов» Николай Пархомчук.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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