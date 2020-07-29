«Мечел-Материалы» снижают пыление при транспортировке сырья
Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») построила новый экологичный производственный узел — галерею для транспортировки сырья, которая используется при производстве обожженной извести. Новое строение снизит пылеобразование при перемещении известняка.
Ранее отсеянный известняк перевозили к печам на тепловозе. Теперь же его доставка происходит по специальной конвейерной ленте — новой транспортной галерее. При таком способе в несколько раз сокращается пылеобразование, уменьшаются затраты на логистику.
— С введением в строй конвейерной цепи себестоимость перевалки известняка снизится, а скорость существенно возрастет. Для нас подобные проекты крайне важны, ведь главной миссией «Мечел-материалов» мы считаем возможность экологического производства материалов, необходимых на современном строительном рынке, — рассказал генеральный директор ООО «Мечел-Материалов» Николай Пархомчук.
Новости компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU