Первая интеграция блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера: Райффайзенбанк автоматизирует оплату счетов Петролеум Трейдинг

29 Июль 2020 2020-07-29T13:22:32+03:00

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Райффайзенбанк завершил первый этап проекта по автоматизации расчетов для Петролеум Трейдинг, одного из крупнейших независимых поставщиков нефтепродуктов. В рамках проекта была проведена первая в России интеграция двух блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера: PROLEUM и R-Chain. Результатом проекта станет значительное ускорение расчетов с покупателями, а также повышение прозрачности для всех участников процесса.

Зачем нефтетрейдеру блокчейн

Ежегодно Петролеум Трейдинг заключает 13 тысяч сделок по поставке нефтепродуктов и СУГ (сжиженных углеводородных газов). Контракты на рынке нефтепродуктов исторически характеризуются большим количеством идентичных операций, для оформления которых необходимо значительное количество документов, а значит, временных и финансовых затрат. Для того, чтобы повысить прозрачность рынка и сократить административные издержки, Петролеум Трейдинг на протяжении нескольких лет последовательно автоматизирует всю цепочку сделки, начиная от заключения контракта до бухгалтерской и налоговой отчетности.

Автоматизация расчетов по сделкам — один из этапов, без которых сделка не может быть до конца цифровой и прозрачной. Ранее расчеты в Петролеум Трейдинг проводились стандартным для отрасли образом, через обмен документами по электронной почте. Это приводило к задержкам в оплате и не исключало влияния человеческого фактора — ошибок, которые в случае с крупными нефтяными контрактами особенно критичны.

Для того, чтобы гарантировать бесшовный автоматический процесс оплаты, Райффайзенбанк предложил компании интеграцию блокчейн-платформы для заключения сделок PROLEUM с информационными и платежными сервисами блокчейн-платформы банка R-Chain. Это решение позволяет полностью автоматизировать выставление счетов и платежных требований по сделкам и отслеживанию оплат.

— Наши технологические амбиции стоят на службе у бизнеса. Мы видим свою миссию в создании первой на мировом рынке платформы по управлению производственно-сбытовой цепью топлива и нефтепродуктов, — отмечает управляющий партнер Петролеум Трейдин Максим Дьяченко. — Теперь в контур комплексного решения, разработанного нами для этой цели, войдет не только наша собственная блокчейн-платформа PROLEUM, но и сервисы для автоматизации расчетов по сделкам блокчейн-платформы R-Chain Райффайзенбанка.

— Райффайзенбанк глубоко изучает бизнес корпоративных клиентов и предлагает решения, наиболее полно отвечающие конкретным задачам, — говорит руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин. — Решение, которое мы разработали совместно с «Петролеум Трейдинг», является уникальным для рынка и позволяет сделать более гибким и эффективным ключевой бизнес-процесс.

Как работают сервисы на базе R-Chain

Целевой процесс для автоматизации документооборота по оплатам выглядит следующим образом:

— Петролеум Трейдинг и контрагент заключают сделку на блокчейн-платформе PROLEUM или традиционным способом.

— Информация о сделке загружается в ERP-систему Петролеум Трейдинг.

— В случае, если контрагент является клиентом Райффайзенбанка, ERP-система Петролеум Трейдинг формирует письмо с платежным документом. Через специально разработанный API-интерфейс оно попадает в узел PROLEUM с доступом к реестру банка, в течение нескольких секунд передается в банк и отображается в системе Райффайзен Бизнес Онлайн контрагента. После чего компания производит оплату нажатием одной кнопки. В этом сценарии оплата занимает не более пяти минут.

— В случае, если контрагент не является клиентом Райффайзенбанка, ERP-система Петролеум Трейдинг формирует платежное требование на оплату сделки, через специально разработанный API-интерфейс оно попадает в узел PROLEUM с доступом к реестру банка, в течение нескольких секунд передается в банк и, в течении 10 минут через платежную систему ЦБ РФ, — в банк контрагента. Этот сценарий планируется реализовать в августе, сократив минимально возможное время оплаты таким образом с нескольких часов до минут.

— По факту оплаты сделки трейдер на блокчейн-платформе PROLEUM мгновенно получает через R-Chain уведомление о зачислении средств на счет.

— В итоге полностью автоматизируется процесс выполнения расчетов и отслеживания оплат между трейдером и контрагентами.

Реализация первого этапа проекта позволяет значительно ускорить отгрузку товара, если речь идет о предоплате, или автоматически закрывать дебиторскую задолженность. Этот сервис доступен клиентам Петролеум Трейдинг с 28 июля 2020 года. Завершающим этапом проекта, запланированным на август 2020 года, будет автоматизация процесса расчетов с контрагентами в других банках.

Сервисы разработаны с использованием технологии распределенных реестров Hyperledger Fabric. В отличие от традиционных способов отслеживания оплат и выполнения расчетов, решение может быть масштабировано на неограниченное количество поставщиков и контрагентов, что особенно важно для задач Петролуем Трейдинг. Она гарантирует полную неизменяемость данных, прозрачность процесса оплаты, а также полную конфиденциальность.

— Наша цель — дать лучший пользовательский опыт нашим клиентам: обеспечить удобство, скорость, отсутствие ошибок, — комментирует руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Никита Швецов. — Именно эти ключевые характеристики были заложены в проект на этапе создания архитектуры решения по автоматизации платежей. Мы уверены, что этот опыт может оказаться полезен в целом ряде отраслей, для которых критичны скорость, надежность и масштабируемость решений по автоматизации финансирования.

Райффайзенбанк исследует технологии распределенных реестров с 2017 года. В 2018 году была разработана собственная блокчейн-платформа R-Chain для автоматизации расчетов и других банковских сервисов между клиентами банка, на которой было реализовано несколько пилотных проектов. Первым проектом на ее базе стал выпуск международной банковской гарантии в рамках сделки с участием компании «Газпром нефть». В 2019 году Райффайзенбанк разработал блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями для Группы Компаний Askona Life Group.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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ИСТОЧНИК KP.RU