Муфтий наказал молиться дома: в Челябинске не будут проводить праздничные молитвы в мечетях во время Курбан-Байрама
Один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам — который отмечается 31 июля в этом году в Челябинске пройдет без массовых молитв в мечетях. Как сообщил городской телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на слова главного муфтия Урала Рината Хаджи Хазрат Раева, ограничения связаны с коронавирусом.
— Второй по счету праздник мусульмане проведут в усеченном формате. Происходящее в мечетях 31 июля будет доступно онлайн. Весной подобное казалось непривычным, сейчас — в порядке вещей, — добавляют авторы «Челябушки». — Как показывает опыт, дважды мусульманам повторять не нужно. Наказал муфтий молиться дома — молятся дома и иным пример подают.
ИСТОЧНИК KP.RU