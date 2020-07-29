Муфтий наказал молиться дома: в Челябинске не будут проводить праздничные молитвы в мечетях во время Курбан-Байрама

29 Июль 2020 2020-07-29T13:49:00+03:00

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Один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам — который отмечается 31 июля в этом году в Челябинске пройдет без массовых молитв в мечетях. Как сообщил городской телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на слова главного муфтия Урала Рината Хаджи Хазрат Раева, ограничения связаны с коронавирусом.

— Второй по счету праздник мусульмане проведут в усеченном формате. Происходящее в мечетях 31 июля будет доступно онлайн. Весной подобное казалось непривычным, сейчас — в порядке вещей, — добавляют авторы «Челябушки». — Как показывает опыт, дважды мусульманам повторять не нужно. Наказал муфтий молиться дома — молятся дома и иным пример подают.

ИСТОЧНИК KP.RU