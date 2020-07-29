2020-07-29T15:18:54+03:00
Общество

Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины

Первым клиентом станет нефтяной концерн Shell
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Райффайзенбанк предоставляет своим корпоративным клиентам услугу онлайн-инкассации при помощи автоматических депозитных машин (АДМ). Первым клиентом, который масштабирует использование нового сервиса на несколько сотен розничных точек, станет нефтяной концерн Shell.

АДМ устанавливается в помещении компании и осуществляет автоматический прием, пересчет, проверку подлинности денежных средств. Внесение денежных средств в АДМ осуществляется по идентификационным кодам, которые оформляются сотрудникам компании через систему банк-клиент «Райффайзен Бизнес Онлайн». При внесении средств деньги зачисляются на расчетный счет клиента в режиме онлайн, что позволяет их сразу использовать в текущей операционной деятельности и избежать кассовых разрывов. Кроме того, установка АДМ сокращает время сотрудников на пересчет денежных средств и оформление документов на инкассацию: после внесения денег в АДМ ответственность за их сохранность несет банк, который самостоятельно мониторит ситуацию и принимает решение о сроках проведения инкассации. Сохранность средств обеспечивается высоким уровнем безопасности АДМ: деньги хранятся в сейфе первого класса, сама машина прикручена к полу на анкерные болты, что исключает несанкционированный доступ к наличности.

Райффайзенбанк успешно запустил пилотный проект в семи пиццериях PizzaHut, расположенных на автозаправочных станциях (АЗС) Shell. Теперь проект будет масштабирован на более чем 200 АЗС концерна.

— Райффайзенбанк стремится сделать финансовую сторону жизни клиентов проще, поэтому мы в непрерывном режиме изучаем потребности корпоративного бизнеса и предлагаем решения, которые наиболее полно им отвечают. АДМ — это альтернатива классической инкассации, более современный, удобный и технологичный продукт. Установка таких устройств выгодна корпоративному бизнесу с большим объемом ежедневной выручки, как Shell, — комментирует руководитель управления по работе с международными компаниями Райффайзенбанка Мария Маевская. — Благодаря нашему сотрудничеству компания сможет сосредоточиться на своей операционной деятельности, так как процесс инкассации теперь будет максимально бесшовным.

Полный переход на инкассацию наличных с применением АДМ дал концерну Shell целый ряд преимуществ, которые перечисляет финансовый директор Shell Russia & UCAS Александр Сивков:

1) безопасность хранения денежных средств;

2) сокращение времени на оформление документов;

3) персонализированный учет взносов;

4) упрощение администрирования процесса приема, сверки и учета наличных.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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