В Челябинской области из-за коронавируса закрыли два отделения Сбербанка

29 Июль 2020 2020-07-29T17:54:08+03:00

Это уже второй случай за неделю

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В Челябинской области в Троицке закрыли два отделения сбербанка по адресам Малышева, 34 и Володарского 10. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса. Руководство банка проводит действия по дезинфекции помещений и охране здоровья.

— Все сотрудники Сбербанка регулярно за счет работодателя сдают тест на наличие COVID–19, что позволяет нам держать ситуацию под контролем и принимать оперативные решения в случае выявления инфекции уже на ранней стадии, тем самым не допуская распространение инфекции среди сотрудников и наших клиентов, — сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе также добавили, что отделение на Малышева возобновит свою работу 3 августа, а на Володарского — 12 августа. Пока клиенты могут воспользоваться сервисом «Сбербанк Онлайн». Либо обратиться в другое отделение.

Отметим, ранее в Сатке был закрыто офис Сбербанка по адресу Солнечная, 15. По словам местных жителей, у одного из сотрудников отделения заподозрили коронавирус. Сейчас там проводится дезинфекция помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU