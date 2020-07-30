ЧМК произвел прокат для крупнейшего детского лагеря России

30 Июль 2020 2020-07-30T09:53:36+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел металлопрокат для реконструкции крупнейшего в России детского центра «Орленок» в Краснодарском крае.

Всероссийский центр «Орленок» расположен на берегу Черного моря в 45 километрах от города Туапсе. Центр ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Одновременно в «Орленке» могут отдыхать около 3500 детей летом и 1200 — зимой.

Государственным заказчиком и застройщиком детского лагеря является Управление делами президента РФ. Арматуру производства ЧМК в адрес заказчика поставила металлоторговая компания Группы «Мечел» — ООО «Мечел-Сервис».

Предполагается, что центр будет использоваться в сфере дополнительного образования и воспитания детей и подростков. На его базе планируется проведение семинаров, сборов, экскурсионно-краеведческих, спортивно-туристических, гражданско-патриотических, творческих и других мероприятий. Здесь собираются построить автогородок, плавательный бассейн, киноконцертный зал с эстрадой и кинопроекционной, конференц-зал, административные и производственно-хозяйственные помещения.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU