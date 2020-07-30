«Водил пассажирские поезда»: машинист одного из поездов, столкнувшихся в Санкт-Петербурге, работал в Челябинске

30 Июль 2020 2020-07-30T10:21:59+03:00

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Вячеслав Переведенцев, машинист одного из поездов, столкнувшихся в Санкт-Петербурге, — уроженец Челябинска. Об этом рассказал журналисту КП-Челябинск один из сотрудников ЮУЖД.

— В нашем депо работал, пассажирские поезда водил, — рассказал наш собеседник.

ЧП произошло в минувший вторник, 28 июля. Неподалеку от пассажирской станции «Купчино» столкнулись два грузовых поезда. От удара товарные составы, локомотивы и несколько вагонов слетели с рельсов. Сами железнодорожные пути разворотило.

Как сообщает КП-Санкт-Петербург, у Вячеслава Переведенцева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Сегодня, 30 июля, мужчине исполнилось 50 лет.

Наши коллеги пообщались с друзьями Вячеслава Переведенцева. По их словам, за несколько часов до трагедии он был как всегда бодр и собран. Отметим, что по одной из версий, кто-то из машинистов мог уснуть.

Известно, что челябинец служил на Дальнем Востоке мичманом-подводником. Перед этим отмечал День ВМФ. Однако праздник был 25 июля, а авария случилась 28 июля.

— Вячеслав — машинист второго класса, в свое время он водил пассажирские поезда. Там ответственность лежит за многие жизни людей. Эта ситуация, просто какое-то ужасное стечение обстоятельств. Он профессионал, случившееся — просто человеческий фактор. Может, у него был короткий промежуток на отдых между сменами. Такое тоже исключать нельзя. Но у него опыт, насколько я знаю, уже более 10 лет, — рассказал один из собеседников «Комсомолки».

Коллеги выдвинули свою версию столкновения. По их словам, ошибка могла произойти со стороны дежурных станции.

— Вячеслав отправлялся с 13 пути. На этой станции уже были крушения поездов. От дежурных там частенько не поступает доклад о том, какой прибывает поезд, на какой путь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/793096" frameborder="0"></iframe> Два железнодорожных состава столкнулись на путях в Санкт-Петербурге.Видео: instagram.com/kupchino_24

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ИСТОЧНИК KP.RU