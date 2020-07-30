2020-07-30T10:16:58+03:00
Общество

Челябинский урбанист предложил обустроить пространство возле общественного туалета

Главному архитектору понравилась идея
Ангелина ЗАКИРОВА
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Вот так сейчас выглядит это местоВот так сейчас выглядит это местоФото: Елизавета ЗАДОРИНА
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Челябинский урбанист Лев Владов предложил обустроить общественное пространство возле туалета на Кировке.

Он находится во дворике в самом центре улицы, где каждое лето все зарастает травой. А на свободном месте коммунальщики устроили какой-то склад-свалку. Активист, считает, что у пространства есть огромный потенциал.

Лев Владов считает, что у места огромный потенциал Фото: Елизавета ЗАДОРИНА

Лев Владов считает, что у места огромный потенциалФото: Елизавета ЗАДОРИНА

— Например, на первое время сделать площадку для стритбола и небольшой амфитеатр. Кидать мяч на Кировке? Почему нет! Игра создает зрелище, а значит делает пространство нескучным, — рассказывает Лев Владов.

Идея понравилась главному архитектору Челябинска, а активные горожане готовы собрать деньги на реализацию проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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