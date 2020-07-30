Челябинский урбанист предложил обустроить пространство возле общественного туалета
Челябинский урбанист Лев Владов предложил обустроить общественное пространство возле туалета на Кировке.
Он находится во дворике в самом центре улицы, где каждое лето все зарастает травой. А на свободном месте коммунальщики устроили какой-то склад-свалку. Активист, считает, что у пространства есть огромный потенциал.
Лев Владов считает, что у места огромный потенциалФото: Елизавета ЗАДОРИНА
— Например, на первое время сделать площадку для стритбола и небольшой амфитеатр. Кидать мяч на Кировке? Почему нет! Игра создает зрелище, а значит делает пространство нескучным, — рассказывает Лев Владов.
Идея понравилась главному архитектору Челябинска, а активные горожане готовы собрать деньги на реализацию проекта.
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