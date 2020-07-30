Маршрутчиков Челябинска накажут за срыв графика в Курбан-байрам
В этом году мусульманский праздник Курбан-байрам выпадает на пятницу. Горожане опасаются, что маршрутчики не выйдут на линию в утренний час-пик. Власти уже напомнили перевозчикам: срывать график нельзя.
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— В течение всего дня сотрудники управления транспорта проведут мониторинг работы частных перевозчиков. В случае выявления серьезных нарушений будет проводиться претензионная работа, рассматриваться вопросы о прекращении договорных обязательств, — рассказал пресс-секретарь управления транспорта города Евгений Талыпов.
Возможно, в этом году проблема будет не столь острой из-за закрытия мечетей. Ранее главный муфтий УрФО Ринат хаджи-хазрат Раев призвал мусульман остаться дома из-за пандемии коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU