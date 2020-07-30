2020-07-29T20:28:35+03:00
Общество

Курбан-байрам в Челябинске 2020: как и где будет праздноваться

Празднование Курбан-байрам в Челябинске 2020 пройдет в особом режиме
Рустам ЯХИН
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Ранее мусульмане отмечали другой праздник — Ураза-байрам — в режиме самоизоляцииРанее мусульмане отмечали другой праздник — Ураза-байрам — в режиме самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Празднование Курбан-байрам в Челябинске 2020 пройдет в пятницу, 31 июля. Из-за эпидемии COVID-19 мечети будут закрыты для верующих. Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей призывает оставаться дома и посмотреть богослужение онлайн. Прямая трансляция из Соборной мечети на улице Елькина,16 начнется в 7:00 по телевидению, а также в Сети.

— Сегодня органами государственной власти нашей страны проводятся необходимые меры профилактики и борьбы с этой страшной болезнью, — говорится в обращении главного муфтия УрФО Рината хаджи-хазрата Раева. — Ваши молитвы, даже совершенные дома, будут равняться перед Всевышним Аллахом, как равноценные тем, что совершаются в мечетях. Достопочтимый Посланник Аллаха, Пророк Мухаммад (Мир Ему) сказал: «Вся земля является для моей Уммы божьим храмом — мечетью, кроме кладбища и бани».

Верующим рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, а также отказаться от торжественных приемов гостей и посещения кладбищ. Такие действия помогут не допустить заражения коронавирусом. Мусульманам напоминают слова Пророка Мухаммада: «Если вы услышите об эпидемии в некой земле, не входите в нее; если же эпидемия распространилась в местности, где вы находитесь, не покидайте ее».

Весной мусульмане праздновали Ураза-байрам в режиме самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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