В центре Челябинска загорелась недостроенная гостиница

30 Июль 2020 2020-07-30T13:16:38+03:00

Черный дым видно за несколько километров

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В недостроенном здании гостиницы по улице Свободы, 4 возле произошел пожар. Черный дом видно за несколько километров.

Как уточнили в МЧС, на место прибыли четыре автоцистерны. В момент возгорания внутри находились рабочие. Один из низ сильно надышался угарным газом.

Обновлено: названа причина пожара.

Мы ведем прямую онлайн-трансляцию.

В центре Челябинска горит недострой.

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ИСТОЧНИК KP.RU