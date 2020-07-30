2020-07-30T13:16:38+03:00
Происшествия

В центре Челябинска загорелась недостроенная гостиница

Черный дым видно за несколько километров
Ангелина ЗАКИРОВА
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Дым видно из центра городаДым видно из центра городаФото: Валентина ВАГАНОВА
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В недостроенном здании гостиницы по улице Свободы, 4 возле произошел пожар. Черный дом видно за несколько километров.

Как уточнили в МЧС, на место прибыли четыре автоцистерны. В момент возгорания внутри находились рабочие. Один из низ сильно надышался угарным газом.

Обновлено: названа причина пожара.

Мы ведем прямую онлайн-трансляцию.

В центре Челябинска горит недострой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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