В центре Челябинска загорелась недостроенная гостиница
Черный дым видно за несколько километров
Дым видно из центра городаФото: Валентина ВАГАНОВА
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В недостроенном здании гостиницы по улице Свободы, 4 возле произошел пожар. Черный дом видно за несколько километров.
Как уточнили в МЧС, на место прибыли четыре автоцистерны. В момент возгорания внутри находились рабочие. Один из низ сильно надышался угарным газом.
Обновлено: названа причина пожара.
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В центре Челябинска горит недострой.
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ИСТОЧНИК KP.RU