Названа причина пожара в недостроенной гостинице в центре Челябинска

30 Июль 2020 2020-07-30T12:44:24+03:00

На месте работает четыре пожарных машины

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Причиной пожара на стройке по улице Свободы, 4 стало короткое замыкание. Предварительную версию озвучил застройщик.

— Загорелся утеплитель. Пострадавших нет, — прокомментировал пресс-секретарь «Магнитостроя» Кирилл Кочкин.

По данным МЧС, на месте работали четыре автоцистерны.

— Сейчас практически все потушили. Когда мы подъезжали, дым еще валил, — передает наш журналист с места.

Здание на Свободы, 4 долгое время стояло в законсервированном виде. К саммитам ШОС и БРИКС стройку возобновили. Там планировали построить гостиницу на 85 номеров категорий «люкс» и «стандарт».

Как уточнили в «Магнитострое», завершить строительство планируется в этом году. Квадратные метры будут продавать как аппартаменты.

В центре Челябинска горит недострой.

ИСТОЧНИК KP.RU