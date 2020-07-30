Названа причина пожара в недостроенной гостинице в центре Челябинска
Причиной пожара на стройке по улице Свободы, 4 стало короткое замыкание. Предварительную версию озвучил застройщик.
— Загорелся утеплитель. Пострадавших нет, — прокомментировал пресс-секретарь «Магнитостроя» Кирилл Кочкин.
По данным МЧС, на месте работали четыре автоцистерны.
— Сейчас практически все потушили. Когда мы подъезжали, дым еще валил, — передает наш журналист с места.
Здание на Свободы, 4 долгое время стояло в законсервированном виде. К саммитам ШОС и БРИКС стройку возобновили. Там планировали построить гостиницу на 85 номеров категорий «люкс» и «стандарт».
Как уточнили в «Магнитострое», завершить строительство планируется в этом году. Квадратные метры будут продавать как аппартаменты.
В центре Челябинска горит недострой.
ИСТОЧНИК KP.RU