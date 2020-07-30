2020-07-30T12:44:24+03:00
Происшествия

Названа причина пожара в недостроенной гостинице в центре Челябинска

На месте работает четыре пожарных машины
Валентина ВАГАНОВАИрина ФАДЮШИНААнгелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Фасад почернел от копотиФасад почернел от копотиФото: Ангелина ЗАКИРОВА
Изменить размер текста:

Причиной пожара на стройке по улице Свободы, 4 стало короткое замыкание. Предварительную версию озвучил застройщик.

— Загорелся утеплитель. Пострадавших нет, — прокомментировал пресс-секретарь «Магнитостроя» Кирилл Кочкин.

По данным МЧС, на месте работали четыре автоцистерны.

— Сейчас практически все потушили. Когда мы подъезжали, дым еще валил, — передает наш журналист с места.

Здание на Свободы, 4 долгое время стояло в законсервированном виде. К саммитам ШОС и БРИКС стройку возобновили. Там планировали построить гостиницу на 85 номеров категорий «люкс» и «стандарт».

Как уточнили в «Магнитострое», завершить строительство планируется в этом году. Квадратные метры будут продавать как аппартаменты.

В центре Челябинска горит недострой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа причина пожара в недостроенной гостинице в центре Челябинска
В центре Челябинска загорелась недостроенная гостиница
В Челябинске загорелась больница
Маршрутчиков Челябинска накажут за срыв графика в Курбан-байрам
Челябинский облсуд рассмотрел иск о подкупе избирателей, которым дарили настольные игры
«Водил пассажирские поезда»: машинист одного из поездов, столкнувшихся в Санкт-Петербурге, работал в Челябинске
Челябинский урбанист предложил обустроить пространство возле общественного туалета
ЧМК произвел прокат для крупнейшего детского лагеря России
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 июля 2020 года: скончалась 46-летняя женщина
Остановились сделать фото: как мужчина зарезал свою жену на дороге в Челябинской области
В Челябинской области насчитали 80 тыс. безработных
Приревновал красавицу-супругу: что известно о мужчине, убившем жену на глазах у дочерей в Челябинской области
В Челябинске Миасс очистили от 2200 кубометров мусора
Погода в Челябинской области на 30 июля: дождь, грозы и град
Два участка трассы М5 в Челябинской области свяжут новой дорогой
Курбан-байрам в Челябинске 2020: как и где будет праздноваться
ВТБ выдал свердловчанам более 600 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Челябинская область получит более 3 млрд рублей на покрытие расходов из-за коронавируса
ВТБ выдал челябинцам и курганцам более 300 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
В Челябинской области из-за коронавируса закрыли два отделения Сбербанка
Снесло с снованием половину забора: В Челябинске столкнулись легковушка и автомобиль известного перевозчика
В Челябинске начали продумывать концепцию новогоднего освещения
Житель Челябинска, который из ревности устроил стрельбу в Екатеринбурге, сдался полиции
Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины
В Челябинске отдали под суд хозяина подпольных казино
Открытие школьных лагерей в Челябинске: когда ждать
«Выскочили из машины и обнялись»: в Челябинске произошло массовое ДТП с премиальным авто