2020-07-30T14:44:31+03:00
Общество

В Челябинской области отремонтируют разрушающуюся дамбу

Если плотину прорвет, то погибнут люди
Ангелина ЗАКИРОВА
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В прошлом году дамбу уже ремонтировали. Фото: общественная организация «Гражданский патруль»В прошлом году дамбу уже ремонтировали. Фото: общественная организация «Гражданский патруль»
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В Златоусте планируют провести капитальный ремонт Айского водохранилища. На проблему обратили внимание после того, как общественники забили тревогу.

В прошлом году на ремонт плотины выделили более 20 млн рублей. Однако активисты говорят, что стена водохранилища может рухнуть в любой момент. В результате вода смоет несколько сел.

В Златоусте может прорвать дамбу. Видео: общественная организация «Гражданский патруль».

Похоже, власти услышали крик о помощи и решили заняться проблемой.

— В 2020 году в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области» Златоустовскому городскому округу предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 13 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС Айского водохранилища, — рассказали в министерстве экологии Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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