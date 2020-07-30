В Челябинской области отремонтируют разрушающуюся дамбу
В Златоусте планируют провести капитальный ремонт Айского водохранилища. На проблему обратили внимание после того, как общественники забили тревогу.
В прошлом году на ремонт плотины выделили более 20 млн рублей. Однако активисты говорят, что стена водохранилища может рухнуть в любой момент. В результате вода смоет несколько сел.
В Златоусте может прорвать дамбу. Видео: общественная организация «Гражданский патруль».
Похоже, власти услышали крик о помощи и решили заняться проблемой.
— В 2020 году в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области» Златоустовскому городскому округу предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 13 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС Айского водохранилища, — рассказали в министерстве экологии Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU