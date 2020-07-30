Автор, пиши еще: в визите Захара Прилепина общественники усмотрели несколько целей

30 Июль 2020 2020-07-30T14:46:19+03:00

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Писатель и публицист Захар Прилепин вновь посетил Челябинск. Он встретился с журналистами, рассказал о своих политических взглядах и новой книге. Однако не все жители города встретили гостя с распростертыми объятьями.

— В Челябинске снова гостит Захар Прилепин. То ли как писатель, то ли как политик, сразу и не разберешь. Удобно все-таки прикрываться чем-то одним, продолжая параллельную деятельность. Допустим, анонсировать новую книжку («Ополченский роман»), раздавать автографы, а заодно привлекать электорат на выборы в южноуральский парламент под флагом партии «За правду», — пишут авторы телеграм-канала «Челябушка». — Чем точно запомнится очередной прилепинский визит, так это одновременным задержанием белорусскими спецслужбами бойцов из его батальона (как назло или, наоборот, на руку — большой вопрос) и самонадеянной фразой про президентство. Главой России, видите ли, Прилепин стать бы не хотел, исключение — Майдан по негативному сценарию. Взаправду — какое президентство, зачем вообще политика, автор, пиши еще.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания в Челябинской области состоятся 13 сентября. На выборы зарегистрировались кандидаты от нескольких партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «За правду», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия роста» и «Партия пенсионеров».

ИСТОЧНИК KP.RU