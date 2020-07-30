Полиция начала проверку по делу инстамодели из Челябинска, заявившей о насильном удержании на проекте «Дом-2»

30 Июль 2020 2020-07-30T18:45:43+03:00

Девушка также рассказывала, что ее избивали и таскали за волосы

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В Москве полиция начала доследственную проверку по заявлению инстамодели из Челябинска Ирины Науми, которая заявила о насильном удержании в телепроекте «Дом-2». Сейчас сотрудники правоохранительных органов организовали сбор улик касательно произошедшего инцидента. Они допрашивают свидетелей и участников, собирают документы,смотрят записи видеокамер. Случаем также заинтересовался депутат Госдумы Владимир Бурматов, который поспособствовал началу разбирательств.

Напомним, речь идет об уроженке Челябинска Ирине Науми (настоящая фамилия Наумова), которая была участницей проекта «Дом-2». В популярное телешоу девушка пошла, потому что потеряла работу из-за пандемии коронавируса. Однако задержалась она там ненадолго. Науми заявила, что ей пришлось сбежать. По ее словам, к ней применяли физическую силу, а также пытались удерживать на съемочной площадке.

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ИСТОЧНИК KP.RU