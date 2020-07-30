В Челябинской области объявлен прием документов на грантовую поддержку фермеров

30 Июль 2020 2020-07-30T18:59:03+03:00

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В начале августа в региональном Минсельхозе стартует конкурсный отбор фермерских хозяйств на предоставление грантов семейным фермам и начинающим фермерам. Общая сумма грантов составит 120 млн рублей.

Прием документов на право получения грантов начинающим фермерам начнется 7 августа, на развитие семейных ферм — 11 августа. Дата окончания подачи заявок по обоим конкурсам — 19 августа. В целом на грантовую поддержку фермеров будет направлено 120 млн рублей: 90 млн рублей — общая сумма грантов для начинающих фермеров, 30 млн рублей — для семейных ферм. В предыдущем году объем грантов также составил 120 млн рублей, поддержку получили 30 начинающих фермеров и 4 семейные фермы.

Претендовать на получение гранта как начинающий фермер сможет заявитель, который является главой фермерского хозяйства не более двух лет. Максимальный размер гранта — 5 млн рублей — получат начинающие фермеры, планирующие заниматься разведением крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, 3 миллиона рублей — если начинающий фермер будет заниматься иными видами сельскохозяйственной деятельности.

Максимальные размеры гранта на развитие семейных ферм — 30 миллионов рублей, грант компенсирует до 60 процентов затрат, предусмотренных в бизнес-плане фермера.

В Челябинской области действует более двух тысяч фермерских хозяйств, они производят до 50% регионального объема зерна. Некоторые являются в селах единственными работодателями. Поэтому объемы и виды государственной поддержки малого сельского бизнеса с каждым годом увеличиваются.Помимо субсидий на развитие сельхозпроизводства, фермеры получают вышеназванные целевые гранты. Из бюджета области поддержку получают сельхозкооперативы на сбор, переработку и реализацию продукции. В этом году 9,7 млн рублей направлены 9 кооперативам.

Появились и новые программы в рамках нацпроекта: в этом году 23 фермера получат гранты «Агростартап» на общую сумму 60 млн рублей (в 2019 году — 44 млн руб.), а также сельхозкооперативы — гранты на закупку продукции в общем объеме 20,8 млн рублей (в 2019 г — 15 млн рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU