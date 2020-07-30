Челябинск может стать площадкой для чемпионата России по легкой атлетике

30 Июль 2020 2020-07-30T19:38:55+03:00

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В Челябинске планируют провести чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования должны будут пройти с 8 по 11 сентября. Предложение о том, чтобы столица Южного Урала стала площадкой для такого события, поступило в минспорта региона от всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Сегодня нам поступило официальное письмо из ВФЛА на имя нашего регионального министра спорта с предложением провести в Челябинске чемпионат России. Завтра состоится совещание, после которого, думаю, будет сделано официальное согласие от министра спорта на проведение, предварительные переговоры уже проведены. Стадион в Челябинске полностью готов к проведению соревнований такого уровня, — сообщил ТАСС вице-президент Челябинской федерации лёгкой атлетики Анатолий Калуцкий.

Отметим, что изначально чемпионат России по легкой атлетике должен был состояться в Чебоксарах. Однако соревнования пришлось перенести в другой город из-за пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU