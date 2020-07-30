2020-07-30T19:38:55+03:00
Общество

Челябинск может стать площадкой для чемпионата России по легкой атлетике

Изначально соревнования должны были состояться в Чебоксарах
Рустам ЯХИН
Поделиться:
Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетикиФото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики
Изменить размер текста:

В Челябинске планируют провести чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования должны будут пройти с 8 по 11 сентября. Предложение о том, чтобы столица Южного Урала стала площадкой для такого события, поступило в минспорта региона от всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Сегодня нам поступило официальное письмо из ВФЛА на имя нашего регионального министра спорта с предложением провести в Челябинске чемпионат России. Завтра состоится совещание, после которого, думаю, будет сделано официальное согласие от министра спорта на проведение, предварительные переговоры уже проведены. Стадион в Челябинске полностью готов к проведению соревнований такого уровня, — сообщил ТАСС вице-президент Челябинской федерации лёгкой атлетики Анатолий Калуцкий.

Отметим, что изначально чемпионат России по легкой атлетике должен был состояться в Чебоксарах. Однако соревнования пришлось перенести в другой город из-за пандемии коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинск может стать площадкой для чемпионата России по легкой атлетике
В Челябинской области объявлен прием документов на грантовую поддержку фермеров
Полиция начала проверку по делу инстамодели из Челябинска, заявившей о насильном удержании на проекте «Дом-2»
«Является своеобразным индикатором качества воды»: экологи объяснили, почему в Челябинске «позеленела» река Миасс
В Челябинске ужесточили наказание осужденному, который пытался убить грудного младенца
В Челябинской области разрешили детские туристические походы: допустят только неконтактных
«Первая жена убежала, а эта не смогла»: мужчина, убивший супругу в Челябинской области, оказался тираном
Автор, пиши еще: в визите Захара Прилепина общественники усмотрели несколько целей
В Челябинской области отремонтируют разрушающуюся дамбу
В Челябинской области скончалась сотрудница скорой помощи, зараженная коронавирусом
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
В центре Челябинска произошел пожар
Названа причина пожара в недостроенной гостинице в центре Челябинска
В центре Челябинска загорелась недостроенная гостиница
В центре Челябинска загорелась недостроенная гостиница
Маршрутчиков Челябинска накажут за срыв графика в Курбан-байрам
Челябинский облсуд рассмотрел иск о подкупе избирателей, которым дарили настольные игры
«Водил пассажирские поезда»: машинист одного из поездов, столкнувшихся в Санкт-Петербурге, работал в Челябинске
Челябинский урбанист предложил обустроить пространство возле общественного туалета