2020-07-31T07:51:22+03:00
Происшествия

В Челябинской области молодой человек угнал Audi, чтобы съездить на озеро

Авто украли прямо из-под носа хозяина
Поделиться:
Владелец авто оставил ключи в замке зажиганияВладелец авто оставил ключи в замке зажиганияФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Копейске полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который угнал автомобиль прямо из-под носа хозяина, чтобы съездить на озеро.

Все случилось в одном из дворов города. Злоумышленник познакомился с хозяином Audi, который стоял рядом, ключи находились в замке зажигания. Когда копейчанин отвлекся, угонщик сел в машину и уехал.

Сотрудники ГИБДД задержали похитителя. Он признался, что просто хотел съездить отдохнуть на озеро. Теперь молодой человек отправится в места не столь отдаленные.

— По данному факту возбуждено уголовные дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет, — рассказали в ГУ МВД Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске определился организатор праздничного салюта ко Дню города
В Челябинске оценили ущерб от крупного пожара в строящейся к ШОС и БРИКС гостинице
День ВДВ в Челябинске 2 августа 2020: как и где будет праздноваться
Райффайзенбанк вновь снижает ставки по ипотеке
Прокуратура Челябинской области проведет проверку пожара в строящемся центре по шорт-треку
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 24 июля 2020 года: еще три смерти среди заболевших
«Уралкуз» увеличивает поставки поковок на челябинскую промышленную площадку
Путин одобрил предложения Текслера по поддержке промышленности
Минздрав Челябинской области заменит внештатных специалистов из частных клиник
В Курбан-байрам в Челябинской области дорогу возле мечети залили кровью баранов
«Первый в воздух, следующий по колесам, потом — на поражение»: полиция Зауралья выложила эпичное видео погони за пьяным водителем
В Челябинской области молодой человек угнал Audi, чтобы съездить на озеро