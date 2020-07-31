В Челябинской области молодой человек угнал Audi, чтобы съездить на озеро

31 Июль 2020 2020-07-31T07:51:22+03:00

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В Копейске полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который угнал автомобиль прямо из-под носа хозяина, чтобы съездить на озеро.

Все случилось в одном из дворов города. Злоумышленник познакомился с хозяином Audi, который стоял рядом, ключи находились в замке зажигания. Когда копейчанин отвлекся, угонщик сел в машину и уехал.

Сотрудники ГИБДД задержали похитителя. Он признался, что просто хотел съездить отдохнуть на озеро. Теперь молодой человек отправится в места не столь отдаленные.

— По данному факту возбуждено уголовные дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет, — рассказали в ГУ МВД Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU