Минздрав Челябинской области заменит внештатных специалистов из частных клиник

31 Июль 2020 2020-07-31T08:32:31+03:00

Последний раз ротацию проводили три года назад Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Сегодня, 31 июля, министр здравоохранения Юрий Семенов подпишет документ, касающийся внештатных специалистов ведомства. Ожидается, что ротация исключит тех, кто работает в частных клиниках.

Вице-губернатор Ирина Гехт на своей странице в Instagram, попросила не спекулировать на этой теме, подчеркнув, что врачей не делят на тех, кто работает в государственных и тех, кто в частных медучреждениях.

— Заменят и тех, и других, — подчеркнула она. — Последний раз подобная ротация проходила в июне 2017 года. Достаточно давно. Ждать улучшений в медицине и не проводить никаких действий невозможно. Кроме того, появляются новые специалисты, прошедшие обучение и стажировки в ведущих клиниках страны и мира.

Ротация коснется 25% внештатных специалистов. Всего их в регионе 99.

Она отметила, что сотрудникам необходима мотивация и продвижение, а системе — внедрение новых подходов в профилактике и лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU