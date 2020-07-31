2020-07-31T09:05:11+03:00
Общество

Путин одобрил предложения Текслера по поддержке промышленности

Инициативы внесены в перечень поручений главы государства по итогам заседания рабочей группы Госсовета
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Предложения губернатора Челябинской области по поддержке промышленности одобрены на федеральном уровне. Фото: gubernator74.ruПредложения губернатора Челябинской области по поддержке промышленности одобрены на федеральном уровне. Фото: gubernator74.ru
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В сложившихся экономических условиях промышленные предприятия страны нуждаются в государственной помощи. Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, предложения руководителя региона по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ «Промышленность» одобрены президентом России.

В итоговый протокол вошла инициатива по распространению мер поддержки системообразующих предприятий страны на градообразующие предприятия малых городов.

Губернатор предложил увеличить объем финансирования по программе Фонда развития промышленности «Проекты развития» с 500 млн рублей до миллиарда. Нужно возобновить программу господдержки производственной кооперации между предприятиями промышленных кластеров за счет федерального финансирования.

Федеральное финансирование требуется в части единой субсидии на софинансирование расходов регионов на реализацию областных программ развития промышленности в части роста обрабатывающих отраслей.

Кроме того, нужно продлить программу стимулирования кредитования и увеличения частных инвестиций управляющих компаний в развитие индустриальных и промышленных технопарков за счет федеральных средств. Частным инвесторам следует компенсировать часть затрат по созданию региональной промышленной инфраструктуры возвратом налоговых и таможенных платежей в федеральный бюджет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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