Путин одобрил предложения Текслера по поддержке промышленности
В сложившихся экономических условиях промышленные предприятия страны нуждаются в государственной помощи. Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, предложения руководителя региона по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ «Промышленность» одобрены президентом России.
В итоговый протокол вошла инициатива по распространению мер поддержки системообразующих предприятий страны на градообразующие предприятия малых городов.
Губернатор предложил увеличить объем финансирования по программе Фонда развития промышленности «Проекты развития» с 500 млн рублей до миллиарда. Нужно возобновить программу господдержки производственной кооперации между предприятиями промышленных кластеров за счет федерального финансирования.
Федеральное финансирование требуется в части единой субсидии на софинансирование расходов регионов на реализацию областных программ развития промышленности в части роста обрабатывающих отраслей.
Кроме того, нужно продлить программу стимулирования кредитования и увеличения частных инвестиций управляющих компаний в развитие индустриальных и промышленных технопарков за счет федеральных средств. Частным инвесторам следует компенсировать часть затрат по созданию региональной промышленной инфраструктуры возвратом налоговых и таможенных платежей в федеральный бюджет.
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ИСТОЧНИК KP.RU