«Уралкуз» увеличивает поставки поковок на челябинскую промышленную площадку
Завод «Уральская кузница» в первом полугодии 2020 года увеличил реализацию поковок из инструментальных марок стали для Челябинского металлургического комбината (ПАО «Уралкуз», ПАО «ЧМК», входят в Группу «Мечел»). Из них производят валки для рельсобалочного стана.
Рост реализации поковок из инструментальных марок стали (имеющих самые высокие прочностные характеристики) за первое полугодие составил 10% по отношению к первому полугодию прошлого года.
— Валки, изготовленные из наших поковок, используются на рельсобалочном стане ЧМК, где происходит правка фасонного металлопроката: рельсов, балки, фасонных профилей. Внутригрупповая кооперация взаимовыгодна: мы обеспечены заказами, а ЧМК экономит на закупках расходных материалов на рынке, — отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.
Новости компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU