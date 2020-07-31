2020-07-31T09:47:21+03:00
Общество

«Уралкуз» увеличивает поставки поковок на челябинскую промышленную площадку

Из них производят валки для рельсобалочного стана
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Завод «Уральская кузница» в первом полугодии 2020 года увеличил реализацию поковок из инструментальных марок стали для Челябинского металлургического комбината (ПАО «Уралкуз», ПАО «ЧМК», входят в Группу «Мечел»). Из них производят валки для рельсобалочного стана.

Рост реализации поковок из инструментальных марок стали (имеющих самые высокие прочностные характеристики) за первое полугодие составил 10% по отношению к первому полугодию прошлого года.

— Валки, изготовленные из наших поковок, используются на рельсобалочном стане ЧМК, где происходит правка фасонного металлопроката: рельсов, балки, фасонных профилей. Внутригрупповая кооперация взаимовыгодна: мы обеспечены заказами, а ЧМК экономит на закупках расходных материалов на рынке, — отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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