31 Июль 2020 2020-07-31T09:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Райффайзенбанк вновь снижает ставки по ипотеке. Теперь минимальный тариф на покупку недвижимости в новостройке составляет 7,77% годовых, а на вторичном рынке — 8,19%.

— Мы также снизили и ставку рефинансирования до 7,99%. Программа и ранее была востребована, а с новыми ставками мы ждем увеличения количества заявок. Все большим интересом у наших клиентов пользуется расширенное рефинансирование ипотечных кредитов. Суть расширенной программы в том, что клиенты могут объединить до пяти кредитов и кредитных карт других банков по выгодной ипотечной ставке. Это ощутимо снижает долговую нагрузку заемщика. Кроме финансовой выгоды, это поможет исключить риск пропуска платежа в разных банках и испорченной кредитной истории. Ставка по расширенному рефинансированию составит 9,99%, — отметила начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Ирина Ярыгова.

Новые тарифы вступают в силу 30 июля.

Подробнее об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU