2020-07-31T15:06:20+03:00
Общество

В Челябинской области выставили на продажу крупный горнолыжный комплекс

Владельцы курорта просят 700 млн рублей
Сергей СОТНИКОВ
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Площадь комплекса составляет почти 60 га Фото: avito.ruПлощадь комплекса составляет почти 60 га Фото: avito.ru
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Объявление о продаже горнолыжного комплекса «Аджигардак» появилось на сайте Avito. Собственники просят за него 700 млн рублей.

Курорт располагается в Ашинском районе, в 110 километрах от города Уфа. Площадь продаваемого участка составляет 59,8 га, 20 из которых находятся в долгосрочной аренде. На территории построена гостиница, хозяйственные помещения, 14 подъемников, 25 горнолыжных трасс, а более 500 га земли составляет пространство для свободной езды.

— Развитие курорта включено в федеральную программу, что подразумевает возможность финансирования строительства сетей инфраструктуры из различных уровней бюджета, — сообщается в объявлении. — Проект перспективного развития курорта нацелен на долгосрочную перспективу и имеет все необходимые для реализации составляющие. В результате реализации проекта развития курорт Аджигардак сможет принимать более 4000 туристов ежедневно генерируя при этом более 400 млн. прибыли ежегодно.

По словам владельцев, в горнолыжный комплекс можно инвестировать от 1,5 до 30 млрд рублей, а также освоить южный и северо-западный направления склонов хребта, что позволит увеличить пропускную способность до 8000 человек в день.

В апреле этого года в Челябинской области выставили на аукцион курорт "Завьялиха". Его начальная цена составляет 120,5 млн рублей, однако ожидается, что ставки могут подняться до 241 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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