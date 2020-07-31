2020-07-31T17:56:58+03:00
Общество

РПЦ предупредила о появлении в Челябинской области неоязычников, называющих себя «волшебным войском»

Последователи культа уже приобрели землю в регионе под строительства собора
Рустам ЯХИН
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Фото: скриншот видео YouTubeФото: скриншот видео YouTube
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Миссионерский отдел челябинской епархии РПЦ сообщил о появлении на Южном Урале неоязычников, которые называют себя «Волшебное войско Руси». По мнению церкви, эти люди представляют опасность для государства. В конце июня они провели обряд недалеко от поселка Силач в окрестностях Верхнего Уфалея. Видеозаписи этого события попали в интернет.

—В социальных сетях и в YouTube появился видеоролик, в котором на фоне вооруженных ножами мужчин, исполняющих так называемый боевой пляс, замотанный в красное покрывало лидер неоязыческого культа Игорь Полуйчик, бывший предприниматель из Екатеринбурга, анонсирует скорое строительство "первого собора Руси в Яви", то есть, по существу, очередного неоязыческого капища», – говорится в сообщении миссионерского отдела.

По информации миссионерского отдела, адепты культа уже приобрели в Челябинской области землю, на которой будет возводиться капище. К месту уже выдвинулись строители «первой радеи». Ими планируется установка закладного камня 4 августа. А закончить объект уже собираются осенью, чтобы быстрее начать проводить обряды. Поэтому представители миссионерского отдела РПЦ попросили региональных властей обратить внимание на действия последователей организации «Волшебное войско Руси».

— Опасность действующих неоязыческих и оккультных структур, к сожалению, сильно недооценивается исполнительной властью. Никакого отношения к традиционному, классическому язычеству они не имеют. Также весьма наивно и легкомысленно представлять, что неоязыческие культы являются некими безобидными фольклорными образованиями. В действительности, все они, как правило, – продукт и функционеры NewAge – движения «Новой Эры» – оккультного интернационала, объединяющего в своих рядах откровенных мазуриков и просто больных людей, — сообщила пресс-служба челябинской епархии.

Представители РПЦ также добавили, что им уже поступают жалобы от жителей Верхнего Уфалея на действия неоязычников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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