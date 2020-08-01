«Обострение затянулось»: жители Челябинской области спугнули нудиста, подглядывающего за детьми

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:21:48+03:00

Это уже второй эксгибиционист в городе [фото]

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В Златоусте возле фонтана у ДК «Металлург» заметили нудиста, который подглядывал за детьми. Очевидцы сняли мужчину в неглиже на телефон и выложили в соцсети. К посту они приложили видео запись, но администратор группы не стал ее выкладывать.

— Дергал своего гуся за шею на фонтане у ДК «Металлург» и смотрел на детей, — пишет автор фото.

Как только мужчина заметил, что его фотографируют, сразу же убежал.

Пользователи соцсетей предполагают, что у эксгибиционистов началось «весеннее обострение», которое перенесли из-за коронавируса:

— Что ж такое то! Вроде не весна, обострение затянулось? Ковид помешал? Такие люди боятся когда к ним подходят, сама свидетелем была в свое время.

Ранее в Златоусте заметили другого мужчину, который стоял с мешком на голове и без штанов. Тогда испуганные дети прибежали домой и показали родителям фото с прогулки.

Фото: vk.com/chp_dtp

Все, кто посмотрел запись, говорят, что это два совершенно разных человека.

— Как я определил, что это два разных человека — на ДК «Металлург» был молодой парень, после просмотра оригинала видео его типа телосложения и конституции тела, другой же мужчина был замечен в том же районе на первой Нижне-Заводской улице, возле магазина «Трапеза». Потом на Гостинице Таганай, — объясняет представитель общественной организации.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, отдел полиции «Горный» уголовного розыска начал проверку по этим двум фактам. Руководителя группы и авторов данных материалов допросили. Фото и видео инцидента сейчас находятся в полиции.

Также жителей Златоуста просят не устраивать самосуд, а сообщить в полицию и попытаться задержать мужчин, которые занимаются непотребством прямо на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU