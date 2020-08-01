В Челябинске полицейские накрыли наркопритон
В Ленинском районе на улице Днепровской полицейские накрыли наркопритон.
30-летний челябинец устроил сомнительное заведение у себя в квартире. Там он и другие наркозависимые изготавливали и употребляли наркотики. Но лавочку прикрыл, а на хозяина завели уголовное дело за организацию притона (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Также во время обыска были изъяты средства для употребления наркотиков.
— Максимальная санкция указанной части статьи — лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время хозяину притона избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в ГУ МВД Челябинской области.
На пятерых посетителей составили административные протоколы за употребление наркотиков (ст. 6.9 КоАП РФ).
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ИСТОЧНИК KP.RU