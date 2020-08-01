2020-08-01T15:22:35+03:00
Общество

МЧС предупредило об аномальной жаре в Курганской области

Всю неделю в регионе будет +30
Ангелина ЗАКИРОВА
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Аномальная жара продержится до 6 августаАномальная жара продержится до 6 августаФото: Валентина ВАГАНОВА
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На следующей неделе в Курганскую область придет аномальная жара. Об этом предупрждает местное МЧС.

По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +36 градусов. Такая температура продержится с 2 по 6 августа.

В ведомстве жителей Курганской области просят соблюдать меры пожарной безопасности во время жары. А в случае возгорания звонить на следующие номера: 101 или 112.

В Челябинской области тоже потеплеет. В ближайшие дни столбики термометров подниматься до +31, +36 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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