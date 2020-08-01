2020-08-01T17:19:15+03:00
Происшествия

Ураган сорвал крышу школы в Челябинской области

Ее должны починить к началу учебного года [фото]
Ангелина ЗАКИРОВА
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Вот так выглядит поврежденная кровля. Фото: vk.com/region_chelyabaВот так выглядит поврежденная кровля. Фото: vk.com/region_chelyaba
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Мощный ураган сорвал крышу школы в поселке Красное поле. Очевидцы поделились снимками разрушений в соцсетях.

— Вчерашний ураган повредил крышу на здании Краснопольской средней школы. Площадь повреждения составила 400 кв. метров, — пишет автор поста.

В официальной группе образовательного учреждения подтвердили информацию о разрушениях и пообещали починить кровлю к началу занятий:

— Сотрудниками МЧС установлено, что в результате происшествия погибших и травмированных нет. Для определения ущерба на месте работает оценочная комиссия под руководством главы района. Все восстановительные работы будут выполнены до начала учебного года.

Напомним, вечером в пятницу стихия накрыла Металлургический район. Читатели «Комсомолки» прислали видео и фото разрушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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