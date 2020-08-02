Клиенты Райффайзенбанка могут открывать валютные счета в мобильном приложении
Предприниматели теперь могут открывать дополнительные счета в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Ранее эта функция появилась в интернет-банке. Для этого нужно зайти на вкладку «Сервисы» и выбрать нужный тип счета в разделе «Для бизнеса».
— Райффайзен Бизнес Онлайн — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. Теперь открыть валютный, специальный счет участника госзакупок или второй расчетный счет можно в мобильном приложении. Подать заявку можно онлайн, и счет будет доступен в течение нескольких минут, — отметил Максим Глазов, руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка.
Сейчас клиенты Райффайзенбанка могут выполнять 99% операций онлайн с помощью интернет-банка. Кроме того, мобильное приложение Райффайзен Бизнес Онлайн стало бесплатным до конца сентября. Онлайн клиенты могут управлять тарифами и счетами, подавать заявки и открывать новые продукты, выставлять счета контрагентам и др.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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ИСТОЧНИК KP.RU