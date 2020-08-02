Бешеный Citroеn, который разнес парковку в Челябинске, пытались остановить очевидцы

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:39:33+03:00

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Рано утром в субботу, 1 августа, водитель на Citroеn повредил несколько автомобилей во дворе дома на улице Салавата Юлаева, 34. Судя по видео, снятому на камеру домофона, невменяемого водителя пытались остановить очевидцы.

На кадрах видно, как красная легковушка врывается во двор многоэтажки и сразу бьет о бок припаркованную машину. После этого легковушка делает поворот и таранит еще несколько автомобилей.

К бешеной машине подбегают несколько человек и пробуют открыть двери со стороны водителя. Но они, видимо, заблокированы. И красная легковушка продолжает погром, а потом газует и вылетает прочь со двора.

Бешеный Citroеn разносит парковку в Челябинске.Видео: компания "Интерсвязь".

Чуть позже машину остановят сотрудники ГИБДД, но водителю иномарки удастся скрыться.

— Citroen успел повредить пять автомобилей: Hyundai, Chevrolet, KIA, Toyota и ВАЗ. Виновника происшествия ищут, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU