Депутат Госдумы Андрей Барышев поздравил десантников с Днем ВДВ и с 90-летним юбилеем со дня образования войск
Народные избранник вручил юбилейные медали представителям челябинского Боевого братства. Награждение проходило 2 августа на аллее Славы у памятника Сынам Отечества.
В своем поздравлении депутат отметил, что воздушные войска по праву можно назвать элитой российской армии:
— Во все времена бойцам «крылатой пехоты» доверяли наиболее сложные и ответственные задачи. В этот день хочется выразить благодарность ветеранам ВДВ, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства, продолжают оставаться в строю и передают свой бесценный опыт молодому поколению. На протяжении многих десятилетий десантники остаются верны девизу: «Никто кроме нас!», и готовы защищать свою Родину и свой народ.
ИСТОЧНИК KP.RU