Депутат Госдумы Андрей Барышев поздравил десантников с Днем ВДВ и с 90-летним юбилеем со дня образования войск

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:39:31+03:00

Он отметил, что воздушные войска по праву можно назвать элитой российской армии

Изменить размер текста: A A

Народные избранник вручил юбилейные медали представителям челябинского Боевого братства. Награждение проходило 2 августа на аллее Славы у памятника Сынам Отечества.

В своем поздравлении депутат отметил, что воздушные войска по праву можно назвать элитой российской армии:

— Во все времена бойцам «крылатой пехоты» доверяли наиболее сложные и ответственные задачи. В этот день хочется выразить благодарность ветеранам ВДВ, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства, продолжают оставаться в строю и передают свой бесценный опыт молодому поколению. На протяжении многих десятилетий десантники остаются верны девизу: «Никто кроме нас!», и готовы защищать свою Родину и свой народ.

ИСТОЧНИК KP.RU