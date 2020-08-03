2020-08-03T10:55:58+03:00
Общество

Зоозащитник Карен Даллакян требует запретить охоту на рысь в Челябинской области

Что на это ответили в минэкологии региона
Лидия ПЕСКОВА
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Каждый год на Южном Урале убивают около 20 хищных кошек.Каждый год на Южном Урале убивают около 20 хищных кошек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Челябинский зоозащитник Карен Даллакян известен многим как человек, спасший тигренка Жорика и львенка Симбу. На днях он выступил в защиту диких кошек, которые обитают на Южном Урале. Даллакян обратился к губернатору области с просьбой запретить охоту на рысь. Однако в минэкологии региона не поддержали эту инициативу.

— На данный момент в России рысь является охотничьим ресурсом и не включена в Красную книгу Челябинской области, — говорит заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Чиновник напоминает, что рыси каждый год нападают на подсобные хозяйства жителей горно-заводской зоны и душат мелких домашних животных. Кроме того, охотники региона ждут охоту на этого хищника.

— Несмотря на опасения общественников, количество особей рыси в Челябинской области только растет. Если в 1985 году на территории региона насчитывалось 183 особи, то сегодня их 353. В соответствии с федеральными нормативами разрешено добывать не более 35 особей. Охотники из Челябинской области добывают всего 21 особь, — говорит Безруков.

После заявления Карена Даллакяна чиновники еще раз изучат эту проблему. Но решение о запрете охоты на рысь пока не принималось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Зоозащитник Карен Даллакян требует запретить охоту на рысь в Челябинской области
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