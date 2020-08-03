Зоозащитник Карен Даллакян требует запретить охоту на рысь в Челябинской области
Челябинский зоозащитник Карен Даллакян известен многим как человек, спасший тигренка Жорика и львенка Симбу. На днях он выступил в защиту диких кошек, которые обитают на Южном Урале. Даллакян обратился к губернатору области с просьбой запретить охоту на рысь. Однако в минэкологии региона не поддержали эту инициативу.
— На данный момент в России рысь является охотничьим ресурсом и не включена в Красную книгу Челябинской области, — говорит заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Чиновник напоминает, что рыси каждый год нападают на подсобные хозяйства жителей горно-заводской зоны и душат мелких домашних животных. Кроме того, охотники региона ждут охоту на этого хищника.
— Несмотря на опасения общественников, количество особей рыси в Челябинской области только растет. Если в 1985 году на территории региона насчитывалось 183 особи, то сегодня их 353. В соответствии с федеральными нормативами разрешено добывать не более 35 особей. Охотники из Челябинской области добывают всего 21 особь, — говорит Безруков.
После заявления Карена Даллакяна чиновники еще раз изучат эту проблему. Но решение о запрете охоты на рысь пока не принималось.
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ИСТОЧНИК KP.RU