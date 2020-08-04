Жара и смог: Челябинск окутало едкой дымкой

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:30:58+03:00

Такая панорама открывается из окна редакции КП. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

До вечера в городе НМУ первой степени опасности

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Утром во вторник, 4 августа, Челябинск окутало дымкой. Горожане жалуются на едкий запах. Ситуацию усугубляет жара — у многих открыты окна.

— С утра першит в горле. Закроешь окно — задохнешься от жары, — жалуется читательница КП-Челябинск Алина.

Много жалоб появилось в соцсетях:

— Что за дичь в центре? Жутко воняет петардами. Звоним, чтобы зафиксировать, но ни по одному номеру не отвечают.

— Вторую ночь в районе Воровского-Доватора сильный химический запах.

— Теплотех. Ужасная вонь. Отек слизистой носа,першение в горле, слезотечение.

По данным Челябинского гидрометцентра неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности в Челябинске, а также Сатке, Коркино и Магнитогорске ожидаются до 19:00 часов сегодняшнего дня.

Замминистра экологии Виталий Безруков рассказал, что сегодня в минэкологии вызвали представителей заводов для обсуждения вопроса снижения выбросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU