Жара и смог: Челябинск окутало едкой дымкой
Утром во вторник, 4 августа, Челябинск окутало дымкой. Горожане жалуются на едкий запах. Ситуацию усугубляет жара — у многих открыты окна.
— С утра першит в горле. Закроешь окно — задохнешься от жары, — жалуется читательница КП-Челябинск Алина.
Много жалоб появилось в соцсетях:
— Что за дичь в центре? Жутко воняет петардами. Звоним, чтобы зафиксировать, но ни по одному номеру не отвечают.
— Вторую ночь в районе Воровского-Доватора сильный химический запах.
— Теплотех. Ужасная вонь. Отек слизистой носа,першение в горле, слезотечение.
По данным Челябинского гидрометцентра неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности в Челябинске, а также Сатке, Коркино и Магнитогорске ожидаются до 19:00 часов сегодняшнего дня.
Замминистра экологии Виталий Безруков рассказал, что сегодня в минэкологии вызвали представителей заводов для обсуждения вопроса снижения выбросов.
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ИСТОЧНИК KP.RU