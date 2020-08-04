Житель Челябинска заказал мотоцикл Harley-Davidson Почтой России

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:54:14+03:00

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Почта России отмечает рост количества крупногабаритных посылок. Так, в июле из Владивостока в Челябинск было доставлено семь мотоциклов, хотя еще в прошлом году было максимум два.

— Мне Почта России доставила из Владивостока мотоцикл Harley-Davidson. Раньше я ездил на «японцах»: Yamaha, Honda. Мотоцикл дошел в целости. В этом мотосезоне еще успею его опробовать, — рассказал один из получателей Антон Герус.

Максимально допустимый вес таких посылок — полтонны. Их отправляют как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. В Челябинск посылки с мототехникой поступают в основном из Владивостока. Туда из везут из Японии и США.

Самый тяжелый мотоцикл, который Почта России доставила в Челябинск, весил 430 килограммов. Мопеды и скутеры — легче, в среднем весят 90 килограммов.

— Для защиты от повреждений мототехнику обматывают пленкой. Перевозится такой груз в деревянной обрешетке, — рассказала начальник почтового отделения при Магистральном сортировочном центре Елена Добродеева.

Конечно, такую посылку на дом не принесут. Ее придется получить в почтовом отделении закрытого типа при Магистральном сортировочном центре. Пока отправить крупногабаритную технику может только юридическое лицо, заключив договор.

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ИСТОЧНИК KP.RU