2020-08-04T10:23:16+03:00
Общество

Челябинка добилась теста на коронавирус после публикации ее истории в «Комсомолке»

До этого ее лечили от простуды
Ирина ГОЛЛАЙ
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Александра Мыльникова. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.Александра Мыльникова. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.
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Публикация «Комсомолки» помогла жительнице Челябинска добиться тестов на коронавирус. При всех симптомах новой инфекции девушку начали лечить от ОРВИ.

Журналист из Челябинска Александра Мыльникова рассказала, что заболела после выезда на природу. Сначала у Александры и ее мужа поднялась температура, потом у девушки появились боли в груди, пропало обоняние. В это же время друга семьи, с которым пара выезжала за город, госпитализировали в больницу с 50-процентным поражением легких, а чуть позже мужчина получил положительный тест на ковид.

— У друга в больничке положительный тест на коронавирус. Круг его контактов составлен не был. И не будет. А без этой бумажки нам с мужем тест не положен, — рассказала девушка КП-Челябинск.

Однако после публикации этой истории на нашем сайте все изменилось.

— Только что позвонила эпидемиолог. Собрала адреса, пароли, явки. Все симптомы, даты контакта, результаты КТ и переписала членов семьи. Нам пообещали тесты на коронавирус. Теперь можно выдохнуть. Все по протоколу, — сообщила редакции Александра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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