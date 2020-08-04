Едут даже из Крыма: во время пандемии национальный парк «Таганай» побил рекорд посещаемости

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:20:21+03:00

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В июле этого года национальный парк «Таганай» посетили 24 тысячи 17 туристов. Это почти на 4,5 тысячи больше, чем в июле прошлого года. Именно этот месяц считается самым теплым и наиболее подходящим для отдыха на природе.

— «Таганай» смог побить рекорд прошлых лет, — заявили в нацпарке.

Чаще всего в национальный парк приезжали туристы из Челябинска — их более шести тысяч от общего числа визитеров. Еще две тысячи отдыхающих приехали в Уральские горы из Екатеринбурга. По тысяче — из Уфы и Тюмени.

Также здесь побывали туристы из Крыма, Краснодарского и Красноярского края, из Центральной России.

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ИСТОЧНИК KP.RU