В Челябинске завели дело на фирму, которая продавала шаурму по 75 рублей в честь юбилея победы
В Челябинске УФАС возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении сети магазинов «ТарКо-Ферма». Разбирательства начались после обращения в антимонопольное ведомство местной жительницы. Она сообщила, что фирма ненадлежащим образом использовала памятные даты Великой Отечественной Войны при рекламе своих продуктов. Так, в интернете был размещен баннер со следующей информацией: «1941-1945. В честь Дня Победы. 1945 год — скидка на пельмени 45 %, 9 мая — скидка на мясо 9 %, 75 лет — шаурма по 75 руб».
В УФАС скандальную рекламу изучили. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что фирма действительно злоупотребила памятными датами.
— Данная реклама была вынесена на обсуждение членов Экспертного Совета по применению законодательства о рекламе при Челябинском УФАС России, большинством голосов которого признано, что в ней содержатся оскорбительные образы, связанные с Великой Отечественной войной, — сообщили в челябинском УФАС.
Отметим, что рассмотрение возбужденного антимонопольного дела в отношении сети магазинов «ТарКо-Ферма» назначено на 20 августа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетяхВКонтакте,Facebook,Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU