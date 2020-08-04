В Челябинске завели дело на фирму, которая продавала шаурму по 75 рублей в честь юбилея победы

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:13:48+03:00

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В Челябинске УФАС возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении сети магазинов «ТарКо-Ферма». Разбирательства начались после обращения в антимонопольное ведомство местной жительницы. Она сообщила, что фирма ненадлежащим образом использовала памятные даты Великой Отечественной Войны при рекламе своих продуктов. Так, в интернете был размещен баннер со следующей информацией: «1941-1945. В честь Дня Победы. 1945 год — скидка на пельмени 45 %, 9 мая — скидка на мясо 9 %, 75 лет — шаурма по 75 руб».

В УФАС скандальную рекламу изучили. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что фирма действительно злоупотребила памятными датами.

— Данная реклама была вынесена на обсуждение членов Экспертного Совета по применению законодательства о рекламе при Челябинском УФАС России, большинством голосов которого признано, что в ней содержатся оскорбительные образы, связанные с Великой Отечественной войной, — сообщили в челябинском УФАС.

Отметим, что рассмотрение возбужденного антимонопольного дела в отношении сети магазинов «ТарКо-Ферма» назначено на 20 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU