В Челябинской области дачники захватили пляж на Тургояке
Жители Миасса пожаловались, что не могут пройти на пляж озера Тургояк. Дело в том, что владельцы дач, расположенных недалеко от берега, поставили забор и присвоили территорию возле памятника природы.
— Сейчас мы не можем пройти к этому месту. Забор. Чувствую себя гостем в Миассе, прожив тут почти 40 лет, — рассказала местная жительница. — Кем построены там эти домики? Кто владелец, считающий берег Тургояка своей «частной собственностью»? Я точно знаю, что имею право беспрепятственно проходить к любимому бережку. Забор они обязаны убрать.
Фото: vk.com/civilpatrol_miass
Отдыхающие перелезли через ограждение, чтобы подобраться к памятнику природы. В ответ «собственники» вымазали ограждение солидолом и повесили объявление для непрошеных гостей.
Частники обработали забор солидолом. Фото: vk.com/civilpatrol_miass
— Вы находитесь на частной территории владельцев дач. Это не общественное место! — пишут дачники. — Не надо сюда ходить! Уважайте личное пространство собственников! Люди платят большие деньги за содержание этой территории.
Дачники повесили объявление для непрошеных гостей. Фото: vk.com/civilpatrol_miass
Частники пообещали вызвать охрану, если заметят туристов на своей территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU