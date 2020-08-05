В Челябинской области дачники захватили пляж на Тургояке

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:17:10+03:00

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Жители Миасса пожаловались, что не могут пройти на пляж озера Тургояк. Дело в том, что владельцы дач, расположенных недалеко от берега, поставили забор и присвоили территорию возле памятника природы.

— Сейчас мы не можем пройти к этому месту. Забор. Чувствую себя гостем в Миассе, прожив тут почти 40 лет, — рассказала местная жительница. — Кем построены там эти домики? Кто владелец, считающий берег Тургояка своей «частной собственностью»? Я точно знаю, что имею право беспрепятственно проходить к любимому бережку. Забор они обязаны убрать.

Фото: vk.com/civilpatrol_miass

Отдыхающие перелезли через ограждение, чтобы подобраться к памятнику природы. В ответ «собственники» вымазали ограждение солидолом и повесили объявление для непрошеных гостей.

Частники обработали забор солидолом. Фото: vk.com/civilpatrol_miass

— Вы находитесь на частной территории владельцев дач. Это не общественное место! — пишут дачники. — Не надо сюда ходить! Уважайте личное пространство собственников! Люди платят большие деньги за содержание этой территории.

Дачники повесили объявление для непрошеных гостей. Фото: vk.com/civilpatrol_miass

Частники пообещали вызвать охрану, если заметят туристов на своей территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU