Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 августа 2020 года: скончался 31-летний мужчина
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 5 августа зарегистрировали 99 новых случаев. Всего 12332 южноуральца заразились COVID-19, из них 3669 пациентов находятся под присмотром врачей.
За сутки из больниц выписали 236 человек. 8355 пациентов уже переболели COVID-19.
За минувший день в регионе скончалось четверо заболевших. 63-летний пациент умер от коронавируса, у троих были тяжелые хронические заболевания:
— пациент, 31 год: лейкоз;
— пациентка, 72 года: лимфома;
— пациентка, 81 год: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU