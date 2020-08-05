2020-08-05T09:16:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 августа 2020 года: скончался 31-летний мужчина

Свежие данные от минздрава Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
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Свежие данные о количестве заболевших коронавирусом в Челябинской областиСвежие данные о количестве заболевших коронавирусом в Челябинской областиФото: Валентина ВАГАНОВА
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Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 5 августа зарегистрировали 99 новых случаев. Всего 12332 южноуральца заразились COVID-19, из них 3669 пациентов находятся под присмотром врачей.

За сутки из больниц выписали 236 человек. 8355 пациентов уже переболели COVID-19.

За минувший день в регионе скончалось четверо заболевших. 63-летний пациент умер от коронавируса, у троих были тяжелые хронические заболевания:

— пациент, 31 год: лейкоз;

— пациентка, 72 года: лимфома;

— пациентка, 81 год: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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