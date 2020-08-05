Челябинский областной суд продлил пребывание директора АО «Уралавтодор» в СИЗО

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:29:19+03:00

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Сегодня Челябинский областной суд продлил пребывание директора по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина в СИЗО. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, залог в размере миллиона рублей или подписку о невыезде, но мужчину оставили в изоляторе до 1 октября.

Дмитрия Чупахина обвиняют в совершении кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). По данным следствия, он похитил полуприцеп-рефрижератор с трассы М-5. Однако близкие Чупахина сомневаются в его причастности, привлекают к делу различные СМИ и даже проводят собственное расследование.

Они выяснили, что полуприцеп был брошен на трассе М-5 в конце февраля, а 27 марта заказчик госконтракта выдал предписание, чтобы убрать его с дороги. Попытки эвакуировать технику проводились не один раз, но сделать это не удавалось из-за спущенных колес. Неисполнение предписания грозило наказанием для подрядчика, поэтому попытки продолжились, и в результате полуприцеп эвакуировала сторонняя компания. Близкие Чупахина утверждают, что он не принимал в этом участия.

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ИСТОЧНИК KP.RU