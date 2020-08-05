Погода в Челябинске на 6 августа 2020: ловим последние дни аномально теплого лета

Наслаждаться теплом осталось недолго. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День 6 августа 1889 года стал поворотным в истории спорта. Два американских боксера в последний раз провели бой без перчаток. А в Челябинске завершается своя «эпоха» — аномально теплое лето. К началу следующей недели температура воздуха упадет до +20 градусов. А пока расскажем, какой будет погода в Челябинске в четверг, 6 августа 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночь на четверг ожидается теплой: до +19 градусов. Днем все еще жарко: +32…+34. В городе переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер снова утихнет, и до семи часов вечера пятницы, 7 августа, в мегаполисе снова режим «черного неба». Но уже в пятницу в городе ждет кратковременный дождь.

Такой будет погода в Челябинске 6 августа 2020 года.

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