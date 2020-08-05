«Перевозил в барсетке»: жителя Челябинской области поймали с крупной партией опасного наркотика

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:48:04+03:00

Рассказываем, что за вещество он перевозил и сколько ему за это грозит

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Транспортные полицейские Челябинска задержали 47-летнего жителя Чебаркуля, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В барсетке мужчины нашли 194 грамма мефедрона.

— Объемный сверток со светлым порошком транспортные полицейские обнаружили в принадлежащей задержанному мужчине барсетке при проведении личного досмотра, —рассказали в в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

194 грамма — несколько тысяч разовых доз. Крупной считается партия мефедрона от 2,5 грамм. Это синтетический наркотик, вызывающий быстрое развитие психической зависимости у человека. Нередко смерть наступает от передозировки.

— Порошок злоумышленник планировал расфасовать на мелкие дозы с целью сбыта, — добавили в транспортной полиции.

За покушение на незаконный оборот наркотиков по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

Ранее в челябинскую колонию попытались предать тушенку с мефедроном.

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ИСТОЧНИК KP.RU