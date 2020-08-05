«Перевозил в барсетке»: жителя Челябинской области поймали с крупной партией опасного наркотика
Транспортные полицейские Челябинска задержали 47-летнего жителя Чебаркуля, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В барсетке мужчины нашли 194 грамма мефедрона.
— Объемный сверток со светлым порошком транспортные полицейские обнаружили в принадлежащей задержанному мужчине барсетке при проведении личного досмотра, —рассказали в в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.
194 грамма — несколько тысяч разовых доз. Крупной считается партия мефедрона от 2,5 грамм. Это синтетический наркотик, вызывающий быстрое развитие психической зависимости у человека. Нередко смерть наступает от передозировки.
— Порошок злоумышленник планировал расфасовать на мелкие дозы с целью сбыта, — добавили в транспортной полиции.
За покушение на незаконный оборот наркотиков по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.
Ранее в челябинскую колонию попытались предать тушенку с мефедроном.
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ИСТОЧНИК KP.RU